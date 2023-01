Il Vittoria Calcio si prepara per la gara contro il Città di Canicattini

Dopo la trasferta e la vittoria a Vizzini, c’è ottimismo in casa biancorossa, per il secondo risultato utile consecutive del 2023. E’ iniziato con i giusti propositi il girone di ritorno e in settimana si lavorerà per il prossimo impegno casalingo contro il Città di Canicattini. Sarà l’occasione per lanciare i nuovi gadget della società, a cominciare dalle sciarpe personalizzate che saranno disponibili già in queste ore per colorare a festa lo Stadio ‘Gianni Cosimo’ di bianco e di rosso.

E’ stato il Presidente Toti Miccoli a lanciare questa nuova iniziativa per avvicinare la tifoseria e i simpatizzanti della squadra della città allo stadio.

Intanto dal fronte della Rappresentativa Under 17 è arrivata la bella notizia della convocazione del giovane vittoriese Davide Pollara, che si aggregherà con il resto dei convocati da tutta la Sicilia domani alle 13.30 ad Aragona per il m’Torneo delle Regioni’. Una convocazione che riempie di orgoglio tutta la dirigenza del FC Vittoria ASD a conferma del fatto dell’ottimo lavoro svolto nel settore giovanile. Davide Pollara, convocato spesso in prima squadra rientra tra i giocatori di spessore tra gli under a disposizione di Mister Alessio Catania.



A fare il paio alla notizia di Davide Pollara, la vittoria di ieri della Juniores che si è imposta sul Modica 3-0 allungando a +5 il distacco proprio dai modicani, guardando più da vicino il titolo provinciale. Squadra Juniores che rappresenta il fiore all’occhiella della società che sta mettendo in vetrina molti giovani promettenti e pronti per i campionati regionali. Un lavoro meticoloso portato avanti da Mister Ottone, che ha amalgamato una rosa di giovani talenti per un campionato da sempre osservato da molte società che militano in categorie professioniste.