Il Vittoria Calcio si prepara alla sfida contro il Palazzolo

Il Direttore Sportivo del Vittoria Calcio, Marco Cammarata sembra essere molto soddisfatto dell’inizio di stagione della squadra dopo la prima partita di campionato contro il Misterbianco. Adesso, ci si prepara alla partita in casa al “Cosimo” contro il Palazzolo, una squadra giovane ma con un ottimo allenatore.

Cammarata sembra essere consapevole delle sfide che la squadra affronterà in futuro e ha sottolineato l’importanza di affrontare ogni partita con umiltà e rispetto per gli avversari. In merito alla partita contro il Palazzolo, Cammarata ha espresso la speranza che il pubblico offra un grande supporto per il primo incontro casalingo in campionato.