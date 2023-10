Il Vittoria Calcio si prepara alla sfida contro il Frigintini

Il mister, Danilo Rufini, sta valutando lo stato dell’infermeria, in particolare le condizioni di un giocatore di nome Morra, sperando di recuperarlo per la partita di domenica. La vittoria contro il Villaggio Sant’Agata è stata considerata un test difficile, nonostante il risultato, poiché l’avversario era una squadra di buon livello.Il direttore sportivo, Marco Cammarata, afferma che la partita contro il Frigintini non sarà decisiva per il campionato, ma rappresenterà una sfida importante per valutare i reali valori delle due squadre. Entrambe le squadre sono ben organizzate e il DS sottolinea l’importanza della concentrazione e dell’umiltà.Nel frattempo, sono stati annunciati gli accoppiamenti per gli ottavi di finale della Coppa Italia di categoria, e il Vittoria affronterà il Città di Avola 2020 in una doppia sfida. La gara di andata si terrà il 29 ottobre a Avola, mentre il ritorno sarà a Vittoria il 5 novembre.