Il Vittoria Calcio sarà impegnato in trasferta con il Misterbianco

Il Vittoria Calcio del Presidente Miccoli ha iniziato la stagione nella Coppa Italia Regionale di categoria. Con nove gol segnati e nessuno subito nei sedicesimi di finale, sembra che la squadra abbia iniziato con il piede giusto.

Ora la squadra si prepara per la prima giornata di campionato, in cui affronterà il Misterbianco in trasferta. Il DS Cammarata riconosce la qualità del Misterbianco, che ha incluso alcuni giocatori dal Motta della scorsa stagione nella sua squadra. Inoltre, giocare su un campo in terra battuta può rappresentare una sfida per entrambe le squadre, dato che richiede un approccio diverso rispetto ai campi in erba.