Il Vittoria Calcio passa il turno di Coppa Italia superando il Vizzini

Il Vittoria ha ottenuto una qualificazione importante per gli ottavi di finale, superando il Vizzini in trasferta. La squadra guidata da Mister Rufini ha dimostrato di essere in un ottimo stato di forma sia fisica che mentale. Il Direttore Sportivo Marco Cammarata ha elogiato la squadra per la vittoria, sottolineando l’importanza di questa prestazione su un campo difficile contro un avversario temibile nel campionato. Ha sottolineato l’atteggiamento positivo e concentrato dei giocatori, e ora la squadra è concentrata sulla prossima sfida di campionato contro il Sant’Agata di Catania.

Anche il giocatore Peppe Sferrazza ha evidenziato il carattere della squadra e l’importanza della vittoria. Ha sottolineato come il Vittoria abbia concesso poco al Vizzini e come abbiano risposto positivamente alle richieste del loro allenatore, dimostrando determinazione. È soddisfatto anche del fatto che la squadra non abbia subito gol. Ora, tuttavia, l’attenzione si sposta nuovamente sul campionato e sul prossimo avversario che verrà a Vittoria alla ricerca di punti.