Il Vittoria batte il Vizzini e torna ai tre punti in campionato

Di Andrea La Lota

Il terzo successo in stagione contro il Vizzini (i precedenti incontri in coppa Italia) permettono al Vittoria di tornare ai tre punti e rimanere affiancato all’Avola capolista. Una corsa, quella ai vertici della classifica, che si proietta ogni domenica sempre più vivace nonché al di sopra dei pronostici di inizio stagione. Dunque un’altra giornata intensa per i biancorossi di Danilo Rufini, giunti alla loro ottava vittoria in campionato e in attesa di prendere parte ai prossimi quarti di finale di coppa in programma dal prossimo 17 gennaio in casa.

L’obiettivo del salto di categoria in Eccellenza è chiaro, e contro i granata dell’ex Alessio Catania bastano 60’ ai biancorossi per mettere la pratica in cassaforte. Specialmente nel primo tempo, quando dai piedi dell’ispirato Santana Pipo partono le imbeccate migliori. A beneficiarne i due centravanti Cannarozzi (gran gol in rovesciata) e Vito Morra, tornato al gol dopo quasi un mese di stop forzato. Ma è convincente sempre di più in mezzo al campo la presenza di Davide Floridia, corso ai ripari di Rufini strada facendo in seguito alla perdita per guai fisici del “titolare” Pira. Dunque bene così. Nella ripresa, come detto, il Vittoria la chiude al decimo, con il primo gol in biancorosso di Rodolfo De Vivo (sinistro dei suoi dalla distanza) mentre per il Vizzini non c’è varco. Sulle spalle di Ronny Valerio c’è mezza squadra ospite, ma i ritmi sono troppo alti e persino le accelerazioni del volenteroso Strano non portano da nessuna parte. Di Leuci nessuna notizia. Avviata la carambola delle sostituzioni si arriva al triplice fischio, con il Vittoria al suo ottavo successo in campionato e con la testa già al Canicattini per la trasferta di domenica prossima.

VITTORIA 3

VIZZINI 0

VITTORIA: Leuci, Hardes, Diop (38’st Russo) Floridia, Sferrazza, Pettinato, Santana (40’st Barbieri) Leggio, Cannarozzi (29’st Cabrera) De Vivo (24’st Mamadou) Morra (45’st Pollara). All: Rufini

VIZZINI: Mangione, Greco, Mascali, Messina, Staita (26’st Pancari) Balba, Strano (44’st Rimmaudo) Lupica (10’st Cunsolo) Bonaccorsi, Valerio (44’st Cutugno) Dadone (14’st Ronsisvalle). All: Catania

ARBITRO: Mandracchia di Agrigento

RETI: 5’pt Cannarozzi, 16’pt Morra, 9’st De Vivo