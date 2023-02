Il vescovo di Ragusa, La Placa, assieme a 140 coppie di fidanzati per festeggiare San Valentino

Lo scorso weekend, 140 coppie di fidanzati provenienti da 10 parrocchie del vicariato di Ragusa e dei paesi montani hanno festeggiato insieme con il vescovo, monsignor Giuseppe La Placa, la ricorrenza di San Valentino. L’evento sarà replicato il prossimo weekend a Comiso per le coppie dei vicariati di Comiso e Vittoria. Il vescovo ha benedetto ogni coppia e ha sottolineato l’importanza della famiglia come compimento del progetto di Dio per la coppia. I direttori dell’ufficio per la Pastorale familiare hanno promosso l’evento e donato alle coppie simboli come candele, rosari, cartoncini di Qoelet e matite per rappresentare l’ascolto della Parola di Dio e la realizzazione del suo disegno. La rete è stata usata come simbolo dell’incontro e della chiamata al discepolato maturo.

FIDANZATI, IL VESCOVO BENEDICE LE COPPIE

Il vescovo ha benedetto ciascuna delle coppie, ricordando loro di essere «immagine di Dio che è Amore» e sottolineando come il compimento del progetto cui la coppia è chiamata è la famiglia. «Siete chiamati – ha aggiunto – ad essere sacramento, segno visibile dell’amore della Santissima Trinità, a realizzare la comunione trinitaria nell’unità dell’uomo e della donna nella relazione, comunione di donazione reciproca che lo Spirito Santo cementa facendo dei due una carne sola. Amarsi nell’intimo mistero della Trinità. È questo il compimento del progetto di Dio sulla coppia».