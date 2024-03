Il Vescovo di Noto, Salvatore Rumeo, e il suo messaggio pasquale: “Preghiamo oggi perchè ritorni a rifiorire la pace”

Il Vescovo di Noto, monsignor Salvatore Rumeo, ha inviato un messaggio in occasione delle festività pasquali. Non solo i consueti auguri, ma anche un messaggio di pace, in un periodo profondamente scosso dalle guerre che stanno devastando la serenità di tutti.

UN MESSAGGIO DI PACE

“Questo è il giorno del dolore e del buio, il giorno della morte di Gesù e dinanzi alla sofferenza del Cristo vogliamo contemplare il suo dolore, lo strazio per la lontananza del padre e degli amici.

Preghiamo oggi perchè ritorni a rifiorire la pace. Il dolore ci prepara alla domenica di Resurrezione”.

Poi, Rumeo continua: “La pace è il primo saluto della Resurrezione. La pace è il dono del risorto, nei nostri cuori e nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nel mondo intero.

Il dono della pace sia accolto da tutti, perchè lo spirito di Dio possa illuminare le menti dei potenti”.

