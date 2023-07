Il Vescovo di Noto, mons. Rumeo, in tour per i Grest della sua Diocesi

Che amasse incontrare il suo “gregge” lo si era capito fin da prima dell’arrivo, fin dal suo insediamento a Noto e fin da questi primi mesi di presenza in quella Diocesi del profondo sud dove ha scelto di mandarlo Papa Francesco. Mons. Salvatore Rumeo, Vescovo di Noto, è il buon “pastore” che sta trasformando ogni sua azione in un momento di gioia.

Le visite ai centri estivi che si tengono nelle varie parrocchie della Diocesi netina sono intrise di gioia, stupore e di messaggi educativi.

Festa grande al Grest CrisciGrest2023 di Modica. “Non capita tutti i giorni di avere un ospite così speciale e importante – commenta Maurilio Assenza – è venuto a trovarci nel suo tour tra i centri estivi della Diocesi di Noto il Vescovo Salvatore Rumeo. In realtà, non è venuto solo a farci visita. No, no: è venuto per stare in mezzo a noi e ai nostri ragazzi, mischiandosi tra loro, parlando con loro, giocando con loro, cantando con loro, mettendo la stella col suo nome accanto a quella dei più piccoli. Non dimentichiamo che questi sono segni importanti di un’attenzione pedagogica ed educativa non comune. A proposito di stelle, il nostro Vescovo ci ha parlato anche di loro e di noi, perché nel messaggio finale è stato molto chiaro e ci ha invitato a una sfida reale più delle challenge digitali e on line. Essere noi le stelle per gli altri”.

Un modello forte, lanciato a ragazzi, giovani e volontari.

“Con poca o tanta luce, poco importa, la sfida di oggi è essere luminosi in aiuto, in supporto, a cura degli altri. Come forma di bellezza ed unicità, come modello da seguire, come strada da percorrere, come esempio di corpi lucenti che si spendono per gli altri con gioia, entusiasmo e passione, ci ha esortati Mons. Rumeo – dice ancora Maurilio Assenza – ed allora, grazie al Vescovo per diversi motivi. Per le parole che ci ha consegnato, per la presenza piena che ha voluto offrirci, per l’empatia che la contraddistingue. E se volesse tornare… beh, al nostro Vescovo regaleremmo un altro pomeriggio stellare. Alla prossima!”.