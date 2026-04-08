“Il vento nella testa”: a Ragusa un evento gratuito per sensibilizzare sulla salute mentale

Prosegue la campagna di sensibilizzazione e informazione sui servizi del Dipartimento di Salute Mentale ASP Ragusa, diretto dal dottor Pino Morando. Venerdì 10 aprile, alle ore 21, all’Auditorium della Scuola dello Sport di Ragusa si terrà l’evento gratuito “Il vento nella testa”, con protagonisti i I Sonnambuli – Club letterario notturno andante.

L’iniziativa è promossa dall’U.O.C. di Psichiatria Ragusa-Vittoria, in collaborazione con il Comune di Ragusa, e rientra tra le azioni del progetto “Salpiamo”, finalizzato al potenziamento della qualità dei servizi di salute mentale e alla sensibilizzazione della cittadinanza sui temi del disagio psichico.

Un racconto per comprendere il disagio psichico

“I Sonnambuli” porteranno in scena un racconto capace di attraversare quel soffio invisibile che talvolta scompagina i pensieri e disorienta l’esistenza. L’evento offre al pubblico uno spunto di immedesimazione, comprensione e riflessione, favorendo empatia e dialogo attorno ai temi della salute mentale.

La risposta dei cittadini è stata immediata: i posti disponibili sono andati esauriti in poche ore, dimostrando l’interesse e il bisogno reale di iniziative volte all’informazione, all’ascolto e al sostegno dei percorsi di cura.

La parola degli esperti

«Iniziative come questa hanno un valore profondo – spiega Morando – perché aiutano a riportare la salute mentale nella vita quotidiana, liberandola da paure, imbarazzi e pregiudizi. Parlare apertamente di disagio psichico e coinvolgere la cittadinanza significa costruire una comunità più consapevole e accogliente».

L’obiettivo del progetto è promuovere una cultura fondata su cura, empatia e rispetto, utilizzando il linguaggio della parola, della riflessione e della condivisione per abbattere stigma e pregiudizi.

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