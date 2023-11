Il toporagno? Lo trovate al Museo civico di storia naturale a Comiso. Visite gratuite fino al 10 dicembre. FOTO GALLERY

Il Museo Civico di Storia Naturale di Comiso ha recentemente aperto le porte a una nuova e affascinante esposizione dedicata ai mammiferi degli Iblei. Intitolata “Viaggio nella Storia Naturale: Mammiferi degli Iblei…ma non solo” la mostra è stata inaugurata con entusiasmo dal sindaco Maria Rita Schembari e sarà accessibile gratuitamente fino al 10 dicembre.

L’inaugurazione ufficiale si è svolta venerdì 10 novembre alle ore 17:30 e segna l’inizio di un viaggio emozionante attraverso la diversità della fauna mammiferiica presente nella regione, curato dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana in collaborazione con il Comune di Comiso, la Soprintendenza ai Beni Culturali di Ragusa, Civita Sicilia e Logos.

Il Museo Civico, guidato dal dottor Gianni Insacco, direttore scientifico, si trasforma in uno spazio interattivo dinamico, dimostrando che un museo non è solo un luogo di esposizione statica, ma un ambiente capace di rinnovarsi e innovarsi costantemente. Il Sindaco Schembari ha sottolineato con orgoglio l’eccellente vitalità del museo, ricco di reperti che testimoniano la ricchezza della storia naturale locale.

La mostra rappresenta un’estensione della Sezione Zoologica del Museo, concentrandosi sui vertebrati, in particolare sui mammiferi siciliani e sulle specie presenti nell’area Iblea. Dagli ambienti collinari fino al mare, la mostra esplora la varietà di creature che popolano questa regione, compresa la Foca monaca, una specie un tempo diffusa lungo le coste locali, di cui il museo conserva un esemplare datato alla fine del 1800.

Le collezioni esposte, un patrimonio finora inedito al pubblico, non solo rappresentano una testimonianza della grande biodiversità della zona ma anche un’opportunità per suscitare la curiosità e l’interesse dei visitatori nei confronti del ricco mondo naturale degli Iblei. Grazie alla collaborazione tra enti culturali e istituzioni locali, questa esposizione offre un’occasione unica per esplorare il patrimonio naturale della regione e promuovere la consapevolezza sulla necessità di preservare la biodiversità locale per le generazioni future.

Premiato il bookshop del museo in ambito nazionale

Prestigioso riconoscimento per il Museo Civico di Storia Naturale di Comiso: riceve il Premio RO.ME-Museum Exhibition ‘Libreria Museale Italiana 2023’ il Bookshop insieme alla Libreria museale del Palaexpo di Roma, alla Libreria dell’Orto Botanico di Palermo, alla Libreria museale della Triennale di Milano, alla Libreria museale di Palazzo dei Diamanti di Ferrara e Libreria del Museo Egizio di Torino