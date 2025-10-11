Il tenore Giuseppe Ranzani aprirà l’edizione 81 del Columbus Day Parade di New York

Per Giuseppe Ranzani non è la sua prima volta oltreoceano dove è conosciuto dalla comunità italoamericana per la sua bella voce. E’ un felice ritorno in America, per lui e per la comunità italoamericana che lo ama tanto. Quest’anno la Columbus Citizens Foundation ha puntato sul tenore italiano, siciliano e sciclitano di origini, per rappresentare la bellezza del canto italiano e per celebrare la festa nazionale americana in un inno alla forza della comunità italoamericana. Appuntamento a lunedì, alle 12 (alle 18 ora italiana) con Giuseppe Ranzani che aprirà la parata esibendosi sulla Fifth Avenue intonando “Il Canto degli Italiani”, conosciuto come l’Inno Italiano. E’ con questo rito che iniziano i festeggiamenti. Già questa sera, invece, il tenore sciclitano sarà al Gran Galà Dinner della Columbus Citizens Foundation che ha visto esibirsi artisti di grande fama, da Lady Gaga ad Andrea Bocelli, a Madonna a Frank Sinatra. Nell’ambito dei festeggiamenti di spicco è la raccolta fondi della CCF, che dal 1984 ha raccolto oltre 40 milioni di dollari destinandoli a borse di studio per italoamericani ed a programmi culturali ed educativi che celebrano il patrimonio italiano negli Stati Uniti. Quest’anno, la serata sarà anche l’occasione per presentare il progetto “Italea”, promosso dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e finanziato da NextGenerationEU.

© Riproduzione riservata