Il Tar del Lazio conferma lo scioglimento del Comune di Vittoria - Ragusa Oggi

Il Tar del Lazio conferma lo scioglimento del Comune di Vittoria

Condividi su:

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso presentato dall’ex amministrazione Moscato. Il ricorso era stato presentato contro il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale.

“Non ci sembra opportuno – dice l’ex sindaco in un post su facebook – in un momento così doloroso per la città e nel massimo rispetto per il dolore delle famiglie di Alessio e Simone, morti nel terribile incidente di giovedì sera, alimentare adesso dibattiti politici. Parleremo alla città nei prossimi giorni analizzando, in maniera serena, la sentenza. Adesso è il momento del silenzio, sinora ci sono state già troppe strumentalizzazioni”.