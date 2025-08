Il super yacht di Brad Pitt avvistato a largo delle coste dell’Isola di Ustica. FOTO

Dopo Dua Lipa, anche Brad Pitt ha scelto il Palermitano per le sue vacanze italiane. La star di Hollywood si troverebbe da circa una settimana nel capoluogo siciliano, ospite a bordo del “Black Pearl”, uno dei velieri più grandi e lussuosi al mondo, lungo oltre 106 metri e battente bandiera delle Isole Cayman. Il suo mega yacht è stato avvistato ieri sera a largo delle coste dell’Isola di Ustica, ormeggiato non distante dal piccolo porticciolo di approdo.

L’imbarcazione è dotata di ogni comfort: ascensore in vetro, vasca idromassaggio, cinema privato e persino una spiaggia artificiale interna. Il costo stimato per una settimana di charter si aggira attorno a 1,2 milioni di euro.

Stando a quanto riportato da PalermoToday, l’attore non sarebbe mai sceso a terra, evitando folle e paparazzi, ma avrebbe preferito godersi il mare in totale relax. Durante il soggiorno, ha navigato tra Capo Gallo, Mondello e Capo Zafferano, esplorando le calette più suggestive dal largo. Ieri sera, è arrivato al largo delle coste di Ustica, dove il veliero è rimasto ormeggiato tutta la notte.

Prima di approdare nel palermitano, Pitt avrebbe fatto tappa alle isole Eolie, con soste al largo di Lipari e Filicudi, mantenendo sempre un basso profilo. Le imponenti dimensioni dello yacht, costruito nel 2018 e progettato per l’efficienza energetica, gli hanno impedito di attraccare al Palermo Marina Yachting, costringendolo a scegliere altre soluzioni di ormeggio.

Il soggiorno siciliano dell’attore ha già acceso la curiosità dei fan e degli addetti ai lavori: vacanza privata o missione professionale? Vero è che Pitt in passato ha collaborato con Martin Scorsese e proprio Scorsese l’anno scorso era arrivato sulle coste dell’isola di Ustica per effettuare un sopralluogo relative alle riprese del suo ultimo docu-film sull’archeologia subacquea. In quel caso, il grande regista era sbarcato a Ustica rimanendo sull’isola un paio di giorni.

La scorsa estate l’attore premio Oscar era stato in Italia per motivi di lavoro: prima a Monza, sul set del film sulla Formula 1, e poi a Venezia per l’81ª Mostra del Cinema, dove ha fatto coppia mediatica con George Clooney sul set di Wolfs.

