Il sogno di coltivare un albero di limone in casa. Possibile in vaso ma anche in piena terra. Le dritte per farlo

E’ il sogno di tutti. Sia per il fascino che sprigiona e sia per l’utilità propria di questo agrume i cui frutti sono tipici del centro-sud e delle isole. Gli agronomi indifferentemente parlano di piantumazione sia in vaso che in piena terra, in un piccolo orto di casa. “Entrambe le disposizioni possono andar bene per il limone, capace di adattare la sua vegetazione ad entrambe le situazioni” assicurano gli esperti.

Cosa fare per coltivarlo in vaso.

L’apparato radicale dell’albero di limone, che non si espande molto in larghezza ma maggiormente in profondità, riesce a stare in uno spazio contenuto, senza che la pianta ne risenta. Da qui la facilità a tenerla in veranda o sul balcone. C’è, però, da fare attenzione alla sua posizione, alla composizione del terriccio ed alle innaffiature. Assicurare, soprattutto nelle zone settentrionali, un’esposizione soleggiata che invii una luce diretta. Cosa diversa invece per le zone meridionali e per le isole dove non è opportuno mettere i vasi in zone assolate anche nei mesi autunnali quando ci sono ancora giornate assolate che vanno a danneggiare il fogliame dell’albero ed il frutto stesso. Particolare attenzione per il terriccio. Deve essere drenante perchè il limone ha molta sete, soprattutto nella fase di fruttificazione ed è un bene che il terriccio possa asciugarsi non troppo lentamente. Se non vengono utilizzati corretti materiali drenanti la pianta coltivata in vaso andrebbe a marcire. Perlite ed argilla espansa non debbono mancare se la pianta di limone viene coltivata in vaso. Il terriccio deve essere manutenuto arieggiato, leggero ed umido quanto basta ma mai zuppo. Nell’irrigazione evitare che l’acqua sia troppo calcarea perchè si porterebbe a rendere il terriccio troppo basico. Meglio utilizzare acqua distillata o piovana.

Nei casi di coltivazione in piena terra.

E’ molto più semplice coltivare un albero di limone in piena terra. Deve essere piantato in un luogo riparato evitando di lasciarlo alle correnti fredde ed al gelo. Nei casi di pioggia creare nel terriccio una condizione drenante mentre prima della posa nella terra deporre, nella buca, uno strato di argilla espansa. Possibile anche piantare l’albero di limone in aiuole a ridosso di muri di cinta: qui viene protetto dalle correnti fredde senza contare che si crea una crescita a spalliera, piacevole da vedere.

© Riproduzione riservata