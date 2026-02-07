Il sindaco Mario Marino sempre più solo. La maggioranza perde pezzi fra distanze e riflessioni

Una riunione di maggioranza dai toni accesi, quella di due giorni fa. Al punto che due consiglieri della lista civica Libertà Popolare, Peppe Puglisi e Giuseppe Riela, hanno abbandonato i lavori prendendo le distanze dal primo cittadino. Lo hanno fatto non tralasciando riflessioni più o meno aspre, nel corso della riunione, sull’attività del primo cittadino con la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso sui rapporti con le associazioni sportive della città, con le necessità che queste hanno per il buon funzionamento degli impianti sportivi al servizio di qualche migliaio di atleti, grandi e piccoli. Se i due consiglieri di Libertà Popolare hanno preso le distanze dalla maggioranza del sindaco Marino, altri due consiglieri sono in un momento di riflessione. Sono Desirè Ficili e Lorenzo Bonincontro, entrambi eletti nella lista civica SiAmo Scicli a sostegno, nella tornata elettorale, del primo cittadino. Se si considera il fatto che Desirè Ficili ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio comunale fin dall’inizio di questa legislatura, se si considera la pacatezza e la preparazione che la contraddistingue, c’è tanto da sperare che non si arrivi ad un’ulteriore frattura nonostante ci siano stati degli “incidenti” di percorso che negli ultimi tempi hanno fatto pensare ad una “separazione”.

Il sindaco Marino rimane con il sostegno di cinque consiglieri sui sedici che siedono sugli scranni consiliari.

Al suo fianco ci sono tre consiglieri di Forza Italia, Enzo Giannone (che ricopre anche l’incarico di assessore), Giuseppe Arrabito ed Andrea Di Benedetto; il quarto rappresentante di Forza Italia, nella civica assise, Sabrina Micarelli allontanatasi da Marino nei mesi scorsi assicura sostegno solo sugli atti che la stessa condivide e che siano finalizzati al bene della comunità sciclitana. E ci sono anche due fedelissimi del sindaco Marino, Salvatore Causarano di Obiettivo Comune e Deborah Iurato di Siamo Scicli; quest’ultima non ha seguito la decisione dei consiglieri Enzo Giannone e Giuseppe Arrabito di passare a Forza Italia, è rimasta all’interno della lista civica nelle cui fila era stata eletta.

All’opposizione gli altri consiglieri comunali: Caterina Riccotti (PD), Consuelo Pacetto (Start Scicli), Bruno Mirabella (Scicli Bene Comune), Marianna Buscema (Italia Viva), Marco Lopes (Vindigni Sindaco), Licia Mirabella (Cittadini per Scicli).

