Il sindaco Cassì replica all’ex assessore Barone: “Ha buona fantasia”

Il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì, ha scelto il quotidiano La Sicilia per replicare alla recente conferenza stampa dell'ex assessore Ciccio Barone che non aveva lesinato critiche all'Amministrazione comunale compresi i temi più caldi, dagli incarichi professionali alle spese della tassa di soggiorno, dal nuovo piano regolatore generale e urbanistica, alla questione elitaria denunciata da Barone stesso. Il primo cittadino replica parlando di buona fantasia di Barone, attraverso dichiarazioni raccolte in un articolo a firma di Laura Curella.







"Non ho seguito la diretta social ma alcuni passaggi delle sue dichiarazioni rilasciate in interviste – dice Cassì al quotidiano –

Siamo rimasti basiti per la ricostruzione totalmente fantasiosa, a partire dalla 'lotta di classe' che lo avrebbe visto come 'un emarginato'. Penso di rappresentare una amministrazione assolutamente inclusiva, rispettosa e attenta in primo luogo alle categorie più fragili. La descrizione di un 'sindaco elitario' è una sciocchezza totale, viviamo nella stessa comunità, le persone ci conoscono, i giudizi li lascio agli altri".