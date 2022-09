Il siciliano Francesco Guarnera che piace ai giudici di X-Factor con il suo brano “Martina” che è già una hit. VIDEO

Idee ma sopratutto musica molto chiara. Francesco Guarnera, alias Holy Francisco, è stato uno dei protagonisti assoluti della prima puntata delle Audition di X Factor 2022. Sorta di risposta sicula a Sangiovanni, con il suo capello fluente e la sua voglia di sorprendere, ha presentato un inedito dal ritornello irresistibile e, pur con qualche limite, ha dimostrato di poter dire la sua all’interno del talent.

Classe 2005, Francesco Guarnera, questo il vero nome di Holy Francisco, è nato a Gela, città del libero consorzio di Caltanissetta, in Sicilia. Appassionato di musica, non ha mai nascosto il suo sogno: diventare un cantante professionista.

Muove i primi passi nella carriera musicale pubblicando il singolo Vai via nel 2021 e iniziando a girare per i locali della sua città. Con l’auto del produttore Erre continua la sua attività fino al lancio del nuovo singolo Martina, presentato come inedito anche alle Audition di X Factor 2022. Un brano molto semplice, a tratti ingenuo, ma dal ritornello dirompente, che gli vale quattro sì convinti dai giudici:

GUARDA IL VIDEO