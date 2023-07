Il ritmo spagnolo protagonista dei prossimi due eventi estivi di Melodica. Il 28 a Giarratana ed il 29 a Punta Secca

Nuove iniziative proposte da Melodica. La stagione concertistica si arricchisce quest’anno con due appuntamenti fuori dai confini cittadini, a Giarratana e Punta Secca, che promettono serate indimenticabili per gli amanti della musica classica e contemporanea.

L’APPUNTAMENTO DI GIARRATANA

Il concerto “Follie di Spagna” a Giarratana, presso l’home restaurant “Libero Contadino”, sarò un’esperienza unica. La location suggestiva si sposa perfettamente con la coinvolgente musica romantica del chitarrista Pablo Lentini Riva, che suonerà una chitarra del 1830. La possibilità di gustare una deliziosa cena a buffet con vino incluso aggiunge un tocco di piacevolezza all’evento. L’iniziativa dell’associazione musicale Melodica e la collaborazione con Libero Contadino Home Restaurant creano una serata che fonde cultura musicale e autenticità culinaria.

L’APPUNTAMENTO DI PUNTA SECCA

Il secondo appuntamento, “Notte Flamenca” a Punta Secca presso l’Antica Dimora “Il Sultano”, promette un’atmosfera vibrante e coinvolgente. La presenza di Deborah Brancato, ballerina specializzata in danza spagnola, e Marcello Savona, esperto di cante flamenco, porterà il pubblico in un viaggio emozionante attraverso la passione della cultura spagnola. Questo spettacolo unico, organizzato dall’associazione musicale Melodica in collaborazione con Antica Dimora Il Sultano e Piccolo Palcoscenico Produzioni, è sicuramente da non perdere per gli amanti del flamenco autentico.

Entrambe le serate si prospettano come un’occasione straordinaria per gli appassionati di musica e cultura, in cui sarà possibile vivere momenti di grande intensità e coinvolgimento.