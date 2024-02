Il reparto di medicina di Vittoria soffre ? Drago smentisce

Le preoccupazioni dei consiglieri comunali di Comiso per i destini dell’ospedale Guzzardi di Vittoria. Il consiglio comunale di Comiso ha approvato, all’unanimità, un ordine del giorno presentato dai sei consiglieri di opposizione per sottolineare le criticità del reparto di Medicina di Vittoria dove – a loro parere – si rilevano alcune carenze. Le più gravi, in prospettiva, riguarderebbero la posizione di alcuni medici che avrebbero rassegnato le dimissioni forse per transitare in alcune strutture private o in altre strutture pubbliche, nonostante si tratti di medici giovani e tutti locali.

L’allarme del consiglio comunale di Comiso

I consiglieri comunali Salvo Liuzzo e Cristina Betta di Coraggio Comiso, Gaetano Gaglio ed Enrica Adamo della lista Spiga, hanno parlato dei “gravi criticità legate al sovrannumero degli accessi in Pronto soccorso e quindi dei ricoveri destinati al reparto di Medicina generale”. Inoltre, poiché a Vittoria mancano altri reparti specialistici di Medicina, il reparto si trova ad accogliere tutti i pazienti non chirurgici, non cardiologici e non neurologici e questo porta spesso ad un superamento del tetto massimo di posti letto disponibili. A Vittoria i posti letto di Medicina sono 18, incrementato, qualche mese fa, a 24. La pianta organica prevede18 pazienti e 9 medici con un rapporto pazienti-medici di 2 a 1. Ma talvolta si giunge persino s 36 pazienti e quindi il rapporto reale tra medici e pazienti è più alto.

Da questo scaturiscono enormi difficoltà di carattere clinico, logistico ed assistenziale oltre che implicazioni medico-legali non indifferenti per il personale. I consiglieri comunali hanno chiesto al sindaco di farsi carico di queste preoccupazioni anche cercando di rafforzare la medicina territoriale, in modo da limitare, per quanto possibile, gli accessi al pronto soccorso.

La replica del nuovo commissario straordinario dell’Asp. “L’allarme è immotivato”

Non si è fatta attendere la replica del commissario straordinario dell’Asp 7 di Ragusa, Giuseppe Drago. “Il reparto di Medicina generale dell’ospedale “Guzzardi” di Vittoria non rischia la chiusura” ha detto Drago, che ha parlato di “un allarme immotivato e frutto di ricostruzioni fantasiose”. Drago ha spiegato che nel reparto di Medicina ci sono attualmente otto dirigenti medici, rispetto ai nove previsti dalla dotazione organica. “Sappiamo che non sono sufficienti, ma riescono tuttora a garantire i livelli essenziali di assistenza”.

La Direzione Strategica dell’ASP di Ragusa ha già provveduto ad alcune misure per contenere le criticità dovute alla carenza di medici: “Il 6 febbraio, a cinque giorni dal suo insediamento, Drago ha stabilito che alcuni medici di Modica e Ragusa garantiscano la copertura di turni da 38 ore settimanali nell’ospedale di Vittoria, nel reparto di Medicina, dando supporto e respiro al personale già presente. Inoltre, è stato emanato un avviso per il conferimento di incarichi di natura libero-professionale e già due medici in pensione hanno dato la loro disponibilità. Altri potrebbero aggiungersi. Inoltre, così come accade nei reparti di Emergenza-urgenza e Anestesia e Rianimazione, ci saranno di alcuni medici “gettonisti” anche nell’Unità in questione.

