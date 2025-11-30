Il ragusano Massimiliano Chessari premiato al Ride The Wave Meet Up

Riflettori puntati sul talento ibleo nel mondo del wedding. Alla quinta edizione del Ride The Wave Meet Up, andata in scena a Roma nel prestigioso Spazio 900 all’EUR, il ragusano Massimiliano Chessari è stato insignito di uno dei riconoscimenti più ambiti dagli operatori del settore.

L’evento, ideato e curato da Roberta Torresan, figura di riferimento nel panorama nazionale del wedding planning, riunisce ogni anno professionisti, aziende e creativi provenienti da tutta Italia, diventando un punto di osservazione privilegiato sulle nuove tendenze e sulle migliori eccellenze del settore.

Un talento ibleo che si afferma in tutta Italia

Nato a Ragusa e residente a Monterosso Almo, Chessari è direttore di Villa Gerosa, una delle location più apprezzate del territorio per l’organizzazione di eventi esclusivi. Il premio gli è stato conferito per l’eccellenza dimostrata nell’ideazione, progettazione e realizzazione di matrimoni curati in ogni dettaglio, capaci di unire estetica, professionalità e una profonda attenzione ai desideri e alla storia personale delle coppie.

Uno stile riconoscibile, fatto di eleganza, precisione e forte sensibilità narrativa, che lo ha portato negli anni a diventare un punto di riferimento per molte coppie non solo in Sicilia, ma anche nel resto d’Italia.

Le parole di Chessari: “Un punto di partenza”

“Questo premio rappresenta un punto di partenza verso nuovi obiettivi,” ha dichiarato Massimiliano Chessari al momento della premiazione. “Lo dedico alla mia squadra, alla mia famiglia e alle coppie che ogni giorno scelgono di affidarmi il loro momento più importante.”

Parole che sottolineano lo spirito di squadra e la visione professionale che hanno contribuito al successo di un percorso costruito con dedizione e continuità.

Un orgoglio per il territorio ibleo

La vittoria di Chessari rappresenta un motivo di grande orgoglio per Ragusa e per tutto il territorio ibleo: un riconoscimento che valorizza non solo il professionista, ma anche la capacità del territorio di esprimere eccellenze nel campo dell’hospitality e dell’event design.

Con questo premio, Massimiliano Chessari consolida il suo ruolo nel panorama nazionale del wedding, confermando che dalla Sicilia possono nascere progetti e professionisti capaci di distinguersi ai massimi livelli.

