Ancora una volta la sanità pubblica finisce agli onori della cronaca. E ancora una volta a puntare il dito è il Comitato Civico Articolo 32, che torna a denunciare quello che definisce senza mezzi termini un bluff sulla tanto annunciata riduzione delle liste d’attesa. Il caso portato all’attenzione riguarda il signor D.P., paziente con evidenti […]
Il Ragusa dilaga contro il Paternò, cinque gol importanti per l’obiettivo salvezza
25 Gen 2026 18:17
Il Ragusa batte per 5-1 il Paternò. La squadra allenata da Gaetano Lucenti conquista agevolmente tra le mura di casa l’intera posta in palio contro il fanalino di coda del campionato.
Il Ragusa è passato in vantaggio nel primo tempo con Campanile, ha dilagato poi nella ripresa, dapprima grazie a un autogol, poi ancora con i gol realizzati da Golfo, Campanile, autore di una doppietta) e Sinatra. Nei minuti finali il Paternò realizza il gol della bandiera con Ferrandino.
Il Ragusa rimane in zona play out, continua a fare corsa su Sancataldese e Acireale per cercare di ottenere la salvezza diretta, o almeno di conquistare una posizione di vantaggio nei play out.
