Il Ragusa dilaga contro il Paternò, cinque gol importanti per l’obiettivo salvezza

Il Ragusa batte per 5-1 il Paternò. La squadra allenata da Gaetano Lucenti conquista agevolmente tra le mura di casa l’intera posta in palio contro il fanalino di coda del campionato.

Il Ragusa è passato in vantaggio nel primo tempo con Campanile, ha dilagato poi nella ripresa, dapprima grazie a un autogol, poi ancora con i gol realizzati da Golfo, Campanile, autore di una doppietta) e Sinatra. Nei minuti finali il Paternò realizza il gol della bandiera con Ferrandino.

Il Ragusa rimane in zona play out, continua a fare corsa su Sancataldese e Acireale per cercare di ottenere la salvezza diretta, o almeno di conquistare una posizione di vantaggio nei play out.

