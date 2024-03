Il Ragusa Calcio si prepara alla sfida contro il Siracusa

La sfida tra Siracusa e Ragusa si prospetta come un incontro complesso ma al tempo stesso esaltante. Dopo l’impresa della scorsa domenica contro il San Luca, in cui il Ragusa è riuscito a ribaltare il risultato negativo, la squadra è carica e determinata a giocarsela contro chiunque, specialmente in un derby siciliano così affascinante.

Il tecnico del Ragusa, Giovanni Ignoffo, che conosce bene l’ambiente del Siracusa avendoci già allenato, sottolinea l’importanza di questa partita per valutare le reali capacità della squadra nel raggiungere i propri obiettivi. Nonostante le difficoltà e la differenza di qualità tra le due squadre, Ignoffo si affida al grande cuore del suo gruppo e si propone di rendere difficile la partita al Siracusa.

La squadra dovrà fare a meno di Tuccio, squalificato per somma di ammonizioni, mentre Magrì continua il suo recupero. Tuttavia, Ignoffo si mostra fiducioso nei giovani del suo team, come Divita che ha dimostrato di poter fare bene nella sua prima partita da titolare.

Il gruppo dei giovani rappresenta una risorsa importante per il Ragusa, che continua a crescere e a maturare nel modo migliore. Nonostante le insidie del campionato di Serie D, la squadra si giocherà le proprie chance contro il Siracusa, puntando anche sullo zoccolo duro dei giovani per ottenere un risultato positivo.

