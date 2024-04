Modica Calcio – Estasi Modica Calcio, sono arrivati i matematici playoff

I Playoff sono realtà per il Modica Calcio, la formazione modicana si regala la vittoria per 2-0 sulla Jonica, grazie alla doppietta di Palermo, e adesso ha la matematica certezza di partecipare ai prossimi Playoff

Primo tempo iniziato bene con Azzara che già nel 1’ riesce a portarsi a limite d’area e a provare la conclusione senza centrare la porta. Passano pochi minuti e al 6’ arriva il vantaggio rossoblu con Palermo mandato in porta da Savasta. La prima grande occasione per la squadra di casa arriva con Dos Santos che colpisce di testa, tutto solo, a pochi passi dalla porta, il pallone si spegne di poco alla destra del palo. I padroni di casa continuano a cercare il pareggio con la formazione di Settineri attenta e pronta a mandare il pallone lontano dalla propria aria di rigore in ogni occasione. Al 29’ sussulto per i padroni di casa che vedono la propria formazione sprecare una grande occasione con Mina, l’attaccante davanti a Marino spara il pallone alto. Sul finale arriva l’azione in contropiede del Modica sempre sull’asse Savasta-Palermo, l’attaccante parte tutto solo verso la porta avversaria, la gira al centrocampista che salta un difensore in recupero e batte Pontet con un tiro angolato e preciso.

Nella ripresa i padroni di casa cercano in tutti i modi di recuperare lo svantaggio, trovando un muro in Diop e Trovato. Al terzo minuto grande parata di Marino su una punizione di Mena, il pallone viene spedito fuori dopo il sussulto. Il Modica gestisce la partita e si chiude pronto a ripartire per cercare il tris. Nel proseguo del tempo le occasioni stentano ad arrivare con la Jonica che prova a lanciare lungo alla ricerca degli attaccanti, mentre il Modica allontana e prova ad impensierire Pontet. Le occasioni più importanti per i rossoblu arrivano dai piedi di Famà che però non riesce a inserire il suo nome nel tabellino dei marcatori.

Al triplice fischio bel momento di unione tra la squadra e i tifosi giunti a Santa Teresa di Riva, cori e balli per festeggiare la matematica conquista dei playoff.

“Sono felicissimo per i ragazzi, hanno dato il massimo e si sono meritati questo traguardo. È stata una partita tosta ma non difficile perchè loro hanno fatto il loro dovere e hanno dimostrato di sapersi prendere le proprie responsabilità. – dichiara Settineri – Questa vittoria ce la meritiamo tutti, lo staff, i ragazzi, la società e tutti gli operatori, dalla comunicazione al nostro magazziniere. Bravi tutti, toccherà continuare a lavorare e a fare bene per altre soddisfazioni”.

Jonica – Modica Calcio 0-2

Jonica: Pontet, Staris, Morello, Bozzanga, Savoca, Perez, De Leon, Zago, Dos Santos, Verdura, Mena (25’ st Musso). Panchina: Caspanello, Santoro, Leotta, Musso, Maccarrone, Carastoian, Dominguez, Micalizzi, Lanza. Allenatore: Vincenzo Famulari.

Modica Calcio: Marino, Parisi, Ballatore (50’ st Agodirin), Strano, Trovato, Diop, Azzara (16’ st Alfieri), Palmisano (42’ st Vindigni), Cacciola, Palermo (45’ st Biondi), Savasta (32’ st Famà). Panchina: Basso, Ababei, Cavallo, Vindigni, Biondi, Alfieri, Agodirin, Famà, Prezzabile. Allenatore: Alessandro Settineri.

Marcatori: 6’ pt Palermo (M), 46’ pt Palermo (M)

Ammoniti: Palmisano, Savasta (M), Morello, Zago, Musso (J)



