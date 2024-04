Il Ragusa Calcio si prepara alla partita contro la Gioiese

Il Ragusa Calcio si prepara per l’ultima gara interna della stagione contro la Gioiese, che nonostante sia retrocessa, ha dimostrato di essere ancora competitiva. Il tecnico Giovanni Ignoffo sottolinea l’importanza di concludere la stagione con una buona prestazione e, possibilmente, con una vittoria. Ignoffo ricorda che nel calcio non ci sono regali e che ogni squadra cerca di fare bella figura per ottenere visibilità e apprezzamento. Pertanto, è essenziale che il pubblico sostenga la squadra fino alla fine, riconoscendo l’impegno e la crescita mostrati nel corso della stagione.

Nonostante l’ultimo incontro contro il Licata non abbia portato i risultati sperati, il Ragusa si trova ancora a soli due punti di distanza dai playoff. Tuttavia, la concorrenza è diventata più intensa, quindi la squadra deve cercare di concludere la stagione con una serie di prestazioni positive per mantenere vive le speranze di accedere agli spareggi.

