Il Ragusa Calcio perde contro il Licata

La sconfitta del Ragusa contro il Licata ha rappresentato un duro colpo alle speranze di accedere ai playoff, con l’obiettivo che si allontana, quasi definitivamente, a sole tre giornate dal termine del campionato. La prestazione della squadra è stata al di sotto delle aspettative, con un approccio alla gara sbagliato e una performance generale deludente.

Il Licata ha chiuso la partita nel primo tempo, segnando due gol in sei minuti con la doppietta di Rotulo, mentre il Ragusa non è riuscito a mettere in difficoltà l’estremo difensore avversario nel corso dei novanta minuti. Nonostante il sostegno caloroso del pubblico, la squadra non è riuscita a trovare la giusta marcia e ad esprimere il proprio potenziale.

Il tecnico Giovanni Ignoffo ha cercato di cambiare le carte in tavola a inizio ripresa, ma gli sforzi non sono stati sufficienti. Ignoffo ha chiarito che la prestazione non è stata all’altezza delle aspettative e che il Licata ha meritato la vittoria, sfruttando gli errori commessi dalla sua squadra.

Nonostante la delusione per la sconfitta, Ignoffo ha sottolineato che il Ragusa merita comunque elogi per la stagione disputata, che ha superato le aspettative iniziali. Ha ringraziato i giocatori per l’impegno profuso durante l’intera stagione, sia negli allenamenti che nelle partite ufficiali. Pur rammaricato per la prestazione contro il Licata, Ignoffo ha promesso di affrontare le due partite rimanenti con professionalità, sperando che qualche avversario possa commettere degli errori che possano favorire il Ragusa.

