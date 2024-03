Il Ragusa Calcio si prepara alla sfida contro il San Luca

La trentaduesima giornata di campionato vede l’Asd Ragusa calcio tornare in campo domani allo stadio di contrada Selvaggio, con inizio gara alle 15. Dopo la settimana di pausa, gli azzurri affronteranno il San Luca, che nonostante la posizione in zona play out con 25 punti in classifica, sembra aver trovato una buona forma, come dimostra la vittoria contro il Città di Sant’Agata nell’ultima giornata.

L’Asd Ragusa, dopo la vittoria casalinga contro l’Acireale, vuole continuare a raccogliere punti per avvicinarsi alla zona play off, distante solo quattro lunghezze. In casa azzurra l’infermeria è vuota, con solo Magrì che sta svolgendo lavoro differenziato.

Il mister Giovanni Ignoffo definisce la partita contro il San Luca come una trappola e chiede ai suoi giocatori di mostrare maturità e consapevolezza. Sottolinea l’importanza di non farsi ingannare dalla classifica e di concentrarsi sulla propria prestazione, ricordando che quando giocano come sanno possono essere una squadra temibile per chiunque.

Il gruppo ha lavorato bene e il mister si augura che possano continuare a ottenere risultati positivi anche nel finale di stagione, mantenendo viva la speranza di compiere qualcosa di importante.

