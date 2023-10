Il Ragusa Calcio si accontenta del pari con la Sancataldese

Primo pareggio della stagione per l’Asd Ragusa calcio nel campionato di Serie D 2023-2024. Gli azzurri non vanno oltre il pari a reti bianche contro una Sancataldese ben messa in campo che, nel primo tempo al Meno Di Pasquale di Avola, dove gli iblei stanno giocando le proprie partite casalinghe in attesa che sia completata la ristrutturazione dello stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio, hanno corso il rischio di capitolare se non fosse stata per la tenacia di Manservigi che ha salvato sulla linea un gol praticamente fatto e per la reattività del portiere Freddi che ha tolto praticamente dal sette la palla calciata su punizione dal verdeamaranto Zerbo. Nella ripresa, complici anche i cambi effettuati da mister Giovanni Ignoffo, Ragusa molto più intraprendente, capace di crescere minuto dopo minuto, sino a quando, nel finale, sfruttando la superiorità numerica dopo l’espulsione del portiere ospite Dolenti, non ha colpito l’incrocio dei pali con una punizione di Oggiano mentre, nel recupero, lo stesso giocatore sardo si è reso protagonista di una schiacciata di testa a colpo sicuro che Maravigna ha bloccato in maniera prodigiosa.





“Credo che, nel primo tempo – è il commento dell’allenatore azzurro – abbiamo trovato qualche difficoltà in più a trovare soprattutto la via del gol e, nelle occasioni che abbiamo avuto con Maltese e Vitelli, sicuramente avremmo potuto dare di più. Occorre anche precisare che c'era un avversario dall'altra parte che secondo me era venuto appositamente ad animare una partita di contenimento e quindi diventava molto più difficile trovare la via del gol. Ci abbiamo provato con maggiore decisione nella ripresa e, fino alla fine, ho cercato di inserire più elementi per dare alla squadra una impronta più offensivistica. Ci siamo quasi riusciti fino a quando il loro portiere non ha compiuto un mezzo miracolo su Oggiano, per non parlare dell’incrocio dei pali colpito su punizione e delle due palle che vagavano per l’area di rigore e che nessuno dei nostri è riuscito a deviare per buttarla dentro. Abbiamo cercato di fare tutto quello che era possibile, così come avevamo preparato la partita in settimana. Ma non siamo stati cinici come in altre occasioni. E devo dire che anche un pizzico di sfortuna ha condizionato il nostro finale. Ritengo, comunque, che fino ad ora ci siamo sempre giocati le nostre partite con la nostra personalità, con la nostra voglia di far bene e ci siamo riusciti quasi sempre”.