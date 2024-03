Il Ragusa Calcio ribalta la partita con il San Luca al 91′

La voglia di vincere e la determinazione hanno permesso al Ragusa calcio di compiere una rimonta epica, ribaltando una partita che sembrava compromessa. Nonostante fossero in svantaggio di due gol quasi a metà della ripresa, gli azzurri sono riusciti a portare a casa i tre punti all’ultimo respiro, con la rete di Tuccio siglata al 91′. Questa vittoria resterà a lungo impressa nella memoria dei tifosi.La squadra guidata da Giovanni Ignoffo ha ottenuto tre punti cruciali contro il San Luca, mantenendo vivo il sogno dei play-off e consolidando la salvezza, ormai matematica. I calabresi erano passati in vantaggio nel primo tempo e raddoppiati nella ripresa con Ficara.Gli azzurri, però, hanno mostrato un piglio diverso nella ripresa, riducendo le distanze con Reinero su rigore e pareggiando con lo stesso giocatore di testa. Infine, Tuccio ha segnato la rete vincente su assist di Cess, suscitando l’entusiasmo dello stadio.Ignoffo ha elogiato la maturità e la determinazione dei suoi giocatori, sottolineando il loro eroico secondo tempo e la capacità di non disunirsi nonostante il risultato negativo. Ha inoltre riconosciuto il contributo positivo dei giocatori subentrati nella ripresa.Nonostante gli errori commessi nella prima parte della partita, la squadra ha mostrato grande carattere e ha continuato a pressare in modo ordinato per trovare il gol, dimostrando una determinazione ammirevole fino alla fine. Alla fine, Ignoffo ritiene che la vittoria sia stata meritata, in una partita che definisce da batticuore.