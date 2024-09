Il Ragusa Calcio pareggia contro il Città di Sant’Agata

Il Ragusa ha iniziato la stagione calcistica con un pareggio contro il Città di Sant’Agata, con un punteggio di 1-1 nella partita disputata ieri pomeriggio allo stadio Aldo Campo, valida per la prima giornata di campionato. La partita ha visto il Ragusa andare in vantaggio al 6° minuto del primo tempo grazie a un gol di Ejjaki, ma il Città di Sant’Agata ha risposto nella ripresa con una rete di Bova al 14° minuto.

Nonostante il buon avvio, la squadra di mister Alessandro Erra ha faticato a mantenere il vantaggio, soprattutto a causa delle numerose occasioni mancate e di due infortuni significativi nel reparto avanzato. Erra ha comunque elogiato la qualità della squadra, sottolineando l’intensità e la buona idea di gioco dimostrate, nonostante sia solo l’inizio della stagione. Ha inoltre riconosciuto la bravura degli avversari nel sfruttare la loro occasione per pareggiare.

Il mister ha dichiarato che, nonostante il rammarico per non aver ottenuto i tre punti, è fiducioso che continuando a lavorare duramente, la squadra possa migliorare e raggiungere gli obiettivi prefissati. Ora l’attenzione si sposta sulla prossima trasferta a Siracusa, che Erra ha descritto come insidiosa, ma ha affermato che la squadra si preparerà al meglio per cercare di ottenere un risultato positivo.

© Riproduzione riservata