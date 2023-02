Il Ragusa Calcio affronta il Cittanova

“E’ stata una settimana abbastanza travagliata a causa delle pessime condizioni meteo. Lo staff tecnico ha comunque cercato di trovare delle soluzioni per permettere ai giocatori di rimanere nelle condizioni psicofisiche ottimali in vista di una partita, quella di domani allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio, che si annuncia importante ai fini del nostro cammino”. Lo dice l’allenatore dell’Asd Ragusa calcio 1949, Alessandro Settineri, che sta preparando il match in programma tra le mura amiche, inizio ore 15, contro un avversario, il Cittanova, che ha realizzato più punti in trasferta che in casa.



“Un undici molto temibile quello calabro – afferma Settineri – che corre dal primo all’ultimo minuto, che non lascia spazi e rispetto a cui dovremo cercare sin da subito di prendere le misure. Come sempre, sarà compito nostro provare a fare la partita dal primo minuto e cercare di proseguire, migliorando sempre più, rispetto alla positiva prestazione di domenica scorsa. Raccolgo la disponibilità dell’intero gruppo a lavorare. E mi auguro che si continui con sempre maggiore intensità a dare il massimo visto che dobbiamo tirarci fuori da una situazione difficile e lo possiamo fare soltanto se saremo tutti uniti, giocatori, società, staff tecnico, tifosi, sportivi e quant’altro.

Auspico che le condizioni meteo possano alleggerirsi per riuscire a completare la settimana di allenamenti con la rifinitura di questa mattina. Ho chiesto a tutti la massima attenzione e la possibilità di disputare una gara sanguigna, di quelle in cui la tensione dovrà essere spasmodica. Ci attendiamo anche il sostegno da parte del nostro pubblico che, in questa fase, diventa essenziale. L’obiettivo è di certo a lungo termine e solo alla fine si tireranno le somme. Vivremo ogni singola giornata del campionato al massimo delle nostre potenzialità”.