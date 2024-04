Il Ragusa Calcio a -1 dalla zona playoff

Il Ragusa sta attraversando una fase finale di stagione sempre più positiva e convincente, dimostrando di essere in piena corsa per i playoff, trovandosi attualmente a soli -1 punto dalla zona playoff. Questo è il frutto di un lavoro ben fatto da parte dello staff tecnico guidato da mister Giovanni Ignoffo e della dedizione di un gruppo di giocatori che si è consolidato e migliorato partita dopo partita. La vittoria per 4-0 contro il Portici è stata un’ulteriore dimostrazione della crescita della squadra, gestendo il match con autorità e determinazione. Romano e Reinero hanno sbloccato il punteggio nel primo tempo, seguiti da Cess e Ejjaki nella ripresa, siglando così una vittoria netta e meritata.

Mister Ignoffo esprime soddisfazione per il valore dimostrato dalla squadra e l’impegno profuso da tutti i giocatori. Nonostante la salvezza matematica sia già stata raggiunta, il Ragusa punta ora al traguardo dei playoff, consapevole che ancora tutto può succedere. Tuttavia, c’è un senso di rammarico per il calo di presenze del pubblico allo stadio, nonostante i buoni risultati ottenuti dalla squadra. Il presidente Carnazza esprime l’amarezza per questa situazione e annuncia che a fine stagione sarà necessario valutare attentamente il futuro del club, considerando il disinteresse apparente della città nei confronti del calcio.

