Il primo clown dottore della storia, Michael Christensen e il pioniere italiano Rodrigo Morganti ospiti a Ragusa

Il corso di formazione “L’umano prima di tutto! Con il naso in tasca” che si terrà a Ragusa da giovedì 5 a domenica 8 ottobre è un’opportunità straordinaria per coloro interessati alla comicoterapia e all’umanizzazione delle relazioni interpersonali. È un’iniziativa importante promossa dai clown dottori “Ci ridiamo sù”, dalla Fondazione San Giovanni Battista e da Adierre. Il primo clown dottore della storia, Michael Christensen e il pioniere italiano Rodrigo Morganti saranno ospiti a Ragusa proprio in occasione di questo corso.

IL CORSO

Il corso si concentrerà sul ruolo della comicoterapia nell’umanizzazione delle relazioni con gli altri. Verranno esaminati argomenti come l’umanizzazione, l’inclusione, l’ascolto e la presenza empatica, oltre agli strumenti utili nella relazione socio-sanitaria e nella comunicazione sensibile.

Il corso è aperto a diverse categorie di professionisti, tra cui insegnanti di ogni ordine e grado, assistenti sociali, professionisti del settore sociale e sanitario, operatori, educatori e volontari.

I relatori principali del corso saranno Michael Christensen, il primo clown dottore della storia mondiale e fondatore della comicoterapia, e Rodrigo Morganti, il primo clown dottore italiano. Entrambi sono esperti nel campo della comicoterapia e hanno una vasta esperienza nel lavorare negli ospedali.

Il corso sarà un laboratorio esperienziale ed interattivo, che introdurrà alla comicoterapia come metodologia terapeutica basata sull’umorismo e la comicità. Saranno fornite nuove chiavi di lettura e modalità comunicative per affrontare le sfide in vari contesti.

Le iscrizioni sono già aperte per le diverse giornate del corso. Gli interessati possono contattare le email fornite per ottenere informazioni dettagliate e procedere con l’iscrizione. Saranno assegnati crediti formativi agli Assistenti Sociali iscritti all’Ordine.