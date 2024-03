Il porto di Pozzallo rimane nell’Autorità del Sud Est. Nicita (PD): “False le altre notizie”

Il porto di Pozzallo (al pari degli altri porti) si trova, sotto il profilo della governance, esattamente nella stessa condizione in cui si trovava prima dell’ingresso di Siracusa.

E quanto dichiarato in una nota il senatore Antonio Nicita, vice presidente Senatori Pd che riprende la questione della Governance del porto di Pozzallo che L’on Ignazio Abbate ed il Sindaco Roberto Ammatuna avevano dichiarato che: “In questo modo nell’Autorità Portuale della Sicilia Orientale è prevista la presenza di un rappresentante della provincia di Catania, di due rappresentanti della provincia di Siracusa e di nessun rappresentante della provincia di Ragusa. Nessuno ha saputo tutelare nel Senato gli interessi della provincia di Ragusa e tutto questo è inaccettabile. Occorre porre rimedio a tale anomalia, c’è ancora la possibilità di un intervento legislativo alla Camera, perché non solo Pozzallo, ma tutta la provincia di Ragusa hanno il pieno diritto di essere rappresentate nel comitato di Gestione dell’Autorità Portuale”.

L’ACCUSA DEL SENATORE NICITA

Il Senatore Nicita bolla come precipitose e false le dichiarazioni dei due esponenti politici in quanto il porto di Pozzallo si trova, esattamente nella stessa condizione in cui si trovava prima dell’ingresso di Siracusa. In particolare, la condizione di Pozzallo e’ ad essa attribuita dalla legge 84/94, in quanto comune sede di porto che non e’ citta’ metropolitana, che non e’ capoluogo di provincia o che non e’ stato sede di autorita’ portuale. La presenza del Porto di Siracusa non altera in nulla, quindi, secondo quanto dichiarato da Nicita, la posizione di Pozzallo nella Governance, che resta, appunto, invariata. Con l’ingresso dei porti di Siracusa nell’autorita’ di sistema portuale della Sicilia orientale, si rafforza il sistema dei porti siciliani del Sud Est – aggiunge Nicita – ma l’emendamento approvato in Senato non ha toccato, ne’ poteva farlo, il tema della Governance, ne’ il ruolo di Pozzallo o di Siracusa in essa, in quanto tema ultroneo e inammissibile nel contesto legislativo in cui e’ maturato l’emendamento. Il nostro prossimo intervento legislativo chiarira’ , ha concluso Nicita, definitivamente il quadro, liberandolo anche dalla confusa ‘dichiarite’ che ha colpito molti esponenti politici, con proposte non sempre coerenti con il quadro legislativo nazionale”

