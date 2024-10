Il pilota comisano Franco Caruso vince per il secondo anno consecutivo la Salita Monti Iblei

Franco Caruso, pilota comisano di lunga esperienza, ha trionfato per il secondo anno consecutivo nella 67ª edizione della Salita dei Monti Iblei, la prestigiosa cronoscalata di Chiaramonte Gulfi. La gara, disputata lo scorso fine settimana, era valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna Sud e il campionato siciliano di specialità. Dopo essere stato secondo nella prima manche, Caruso ha recuperato su Francesco Conticelli, pilota marsalese, vincendo così la sua prima corsa stagionale in Sicilia, aggiungendola ai successi ottenuti in altre competizioni nazionali.

Alla guida della Nova Proto NP01-2 di classe 3000, Caruso ha dimostrato ancora una volta la sua abilità e competenza.

