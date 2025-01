Il pari esterno dello Scicli, 2-2, nel campo della vice capolista Atletico Megara

di Pinella Drago – Un pari, nella seconda giornata di ritorno del Campionato di Promozione girone D, che per lo Scicli vale una vittoria. Vittoria non per i punti del medagliere ma per la raffinata e spumeggiante prestazione dell’undici di Saro Monaca che ha dato una gran bella prova di sé. E’ proprio il caso di dire che i cremisi hanno trovato il bandolo del gioco e che riescono a tenere testa in campo anche a chi occupa le posizioni alte in classifica. Per lo Scicli il risultato è quasi uno “scippo” perchè ha giocato bene sia nel primo che nel secondo tempo riuscendo a centrare la porta con due “tiri stellari” dell’attaccante Simone Drago. Merito tutto, parliamo della rinascita della squadra, del mister Saro Monaca che il presidente Francesco Occhipinti ed il Ds Saro Scollo hanno chiamato alla panchina cremisi al posto dell’uscente Peppe Rosa che ha guidato la prima parte del campionato.

La doppietta di Simone Drago è stata una ventata di ossigeno.

Primo tempo da incorniciare fra le parate superlative del nuovo portiere Gravina ed i tiri in porta degli sciclitani. Il primo gol è arrivato, al primo tempo, con Simone Drago che ha raccolto la palla fattagli arrivare da La China dopo aver smarcato l’avversario a mò di saetta. La seconda rete è stata sempre di Simone Drago: da un cross gli è arrivata la palla che l’attaccante sciclitano ha insaccato in porta. I padroni di casa, secondo in classifica, sono apparsi troppo offuscati nel gioco tanto da non riuscire a vincere su una squadra da metà classifica, quale è lo Scicli. Alla 15° giornata del campionato di Promozione, girone D, l’Atleticol Megara ha 32 punti subito dopo la capolista Niscemi mentre lo Scicli è appostato a metà classifica con 18 punti che arrivano da cinque vittorie e da sette pareggi. Una gara dai toni pesanti in alcuni momenti, sia sul campo che fuori, e soprattutto una gara che ha sofferto per un arbitraggio che poteva essere più presente ed attento nel condurre la gara. Le due reti Megara sono arrivate nel secondo tempo mentre lo Scicli poteva portare a tre il risultato se il tiro di Brullo fosse riuscito ad andare in rete. Il risultato di oggi è il frutto di un lavoro dirigenziale di indubbio valore. Il direttore sportivo Saro Scollo è riuscito a centrare alcuni acquisti assieme al presidente Francesco Occhipinti portando a Scicli giovani di valore nonostante ci sia il forte handicap del campo in terra battuto che i giocatori cercano di “scansare” nella loro carriera agonistica. La prossima domenica i cremisi incontreranno il Città di Canicattini in una gara che dovranno disputare con la stessa forza e caparbietà mostrata con l’Atletico Megara.



