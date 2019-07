Il parco del Castello di Donnafugata diventerà un giardino astronomico - Ragusa Oggi

Il parco del Castello di Donnafugata diventerà un giardino astronomico

Il prossimo 16 luglio il parco del Castello di Donnafugata ospiterà un evento esclusivo organizzato dal CISA (Centro Ibleo Studi Astronomici) in occasione dei festeggiamenti per i 50 anni dallo sbarco sulla luna.

Era infatti il 16 luglio 1969 quando ebbe inizio la missione del programma spaziale Apollo 11 che ha visto come protagonisti Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins a bordo della navicella Saturno 5. Quattro giorni più tardi, il 20 luglio, i tre astronauti misero piede sulla superfice lunare per la prima volta nella storia dell’umanità. In quella occasione Neil Armstrong pronunciò la celebre frase “Un piccolo passo per l’uomo, un grande passo per l’umanità”. Fu una spedizione senza precedenti e trasmessa in diretta nelle televisioni del mondo intero.

Il CISA si propone di far rivivere le forti emozioni di quei giorni con un evento speciale che si terrà in una suggestiva cornice d’eccezione come Donnafugata, organizzando una serata dedicata alla conquista spaziale vista dal Parco che con i telescopi diventa per la prima volta anche Giardino astronomico.

Il programma dell’evento prevede due momenti. La serata inizierà alle 20 con una conferenza divulgativa dove con il Presidente del CISA Salvo Pluchino e l’astrofotografa Marcella Giulia Pace ripercorreranno i primi passi nello spazio compiuti in quegli anni. In seguito, la serata proseguirà alle 21 con l’osservazione ai telescopi della Luna e dei pianeti del cielo estivo, Giove e Saturno. Sarà possibile, inoltre, osservare l’eclissi parziale di Luna, visibile in tutta Italia, quando il nostro satellite naturale sarà ricoperto parzialmente dal cono d’ombra della Terra.

Lo speciale evento, dal titolo “50 anni dallo sbarco sulla Luna”, è soltanto il primo della serie organizzata dal CISA nell’ambito delle celebrazioni UAI “La settimana dell’Apollo 11”. Il secondo evento avrà luogo il 18 luglio nella prestigiosa cornice di Villa Penna a Scicli.