Il panettone sotto l’ombrellone. A Donnalucata, nella spiaggia del Palo Rosso, da vent’anni si ripete il rito. FOTO

In questi giorni spopola in Versilia la voglia di panettone. Di mangiare il panettone sotto l’ombrellone. A Donnalucata, frazione balneare di Scicli, ci ridono sopra. Perchè? Perchè da 20 anni il rito di mangiare il panettone sotto l’ombrellone si ripete con puntualità canonica come l’estate che arriva ogni anno. Con il clou di questa civettuola iniziativa in riva al mare che nel giorno del 14 agosto tiene tutti in allegria.

Un’iniziativa nata per caso fra amici.

Una comitiva variegata, chi del posto e chi viene da fuori Stretto in vacanza nella ridente terra di Sicilia. Ebbene questa comitiva, con in testa il vulcanico Alfio Gennaro, negli anni ha tenuto fede ad un impegno che è stato preso venti anni fa. Allora fu quasi un momento goliardico, poi man mano è stato istituzionalizzato fra la gioia dei bagnanti che amano mangiare il panettone con quattro mesi di anticipo. Loro, questi amici del Palo Rosso, sono pronti con tanto di panettone e spumante, rigorosamente italiano. La gioia che trasmettono è contagiosa e la tradizione ventennale si ripete anche quest’anno. Sono pronti. Non dicono di volere il primato ma, sotto sotto, aspirano a questo.

La Sicilia è terra di calore, amicizia, goliardia ed accoglienza.

E’ tutto questo l’isola che in estate diventa meta di tanti vacanzieri. Con il salto di questi ultimi anni dove i Vip in vacanza hanno trovato il buen ritiro estivo fra antiche case di campagna e ville che guardano il mare. Sono Vip che riescono a mescolarsi fra i bagnanti, anche nella tranquilla Donnalucata, come persone comuni. C’è chi spera che qualcuno di essi magari faccia capolino al Palo Rosso e, perchè no, si fermi per mangiare una bella fetta di panettone o di pandoro che sia. Pensando al Natale ma godendosi, intanto, il sole cocente e l’azzurro mare della Sicilia dove ogni cosa vale la pena di viverla. Con gioia, serenità e spensieratezza. Nel nome dell’amicizia.