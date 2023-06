Il nuovo sindaco di Acate nominato Cavaliere della Repubblica

È già al lavoro da stamattina il nuovo sindaco di Acate Gianfranco Fidone. Fidone è arrivato di buon mattino in municipio insieme agli assessori designati. La giunta assessoriale verrà completata nei prossimi giorni, si formalizzeranno gli incarichi e si assegneranno le deleghe.



Appena arrivato Fidone ha voluto incontrare i dipendenti comunali, visitando personalmente i vari uffici. “Insieme ai miei collaboratori ed agli assessori designati sto incontrando i vari uffici per avere una prima panoramica delle priorità da affrontare. Di certo, ci dedicheremo subito a marina di Acate pe preparare la frazione per la stagione estiva. Marina di Acate dovrà farsi trovare pronta e noi programmeremo per tempo gli interventi necessari”.

LA NOMINA A CAVALIERE DELLA REPUBBLICA IN OCCASIONE DEL 2 GIUGNO



Fidone si era insediato sabato scorso. Il passaggio di consegne è avvenuto in Municipio ed a porgergli la fascia è stato il sindaco uscente Giovanni Di Natale.

Il giorno prima, 2 giugno, Di Natale e Fidone hanno partecipato insieme alla manifestazione del 2 giugno, deponendo una corona d’alloro dinanzi al monumento ai Caduti.



Nella stessa giornata Fidone ha ricevuto a Ragusa l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana da parte del prefetto di Ragusa. “ Un’emozione unica, che coincide casualmente con la mia elezione a sindaco di Acate”: così si è espresso Fidone.