Il nuovo corso dello Scicli C.R. Calcio. Iniziata ufficialmente la preparazione. Prima amichevole il 13 agosto con il Mazzarrone

E’ iniziata con l’avvio della preparazione in vista del Campionato di Promozione in cui saranno impegnati i cremisi. Agli ordini di mister Peppe Rosa, ieri al “Ciccio Scapellato” prima ed al Polivalente dopo, si sono ritrovati vecchi e nuovi giocatori. I riconfermati ed i nuovi acquisti che si annunciano “motivati” a svolgere un campionato di vertice. Tutto ciò è corroborato dalla nuova dirigenza che si sta spendendo per fare tornare il calcio giocato nella città di Montalbano dalle grandi tradizioni calcistiche. Nuova dirigenza che, nelle altre città in cui ha operato (vedi Vittoria e Santa Croce) ha fatto vedere grandi cose puntando su giocatori ed allenatori di spicco.

Il nuovo allenatore Peppe Rosa è coadiuvato dal suo “secondo”, Giovanni Gazzé, dal preparatore atletico Alessandro Parisi Assenza e dal preparatore dei portieri Biagio Porsenna.

Doppia sede per gli allenamenti, lo stadio “Ciccio Scapellato” che da giorni è stato ripulito, anche da volontari-ultrà, dalle erbacce cresciute indiscriminatamente nelle aree esterne al rettangolo di gioco, ed il Polivalente poco distante su viale 1° Maggio che è stato rimesso a nuovo da qualche anno. Sono due impianti sportivi comunali non al massimo per essere chiamati tali ma sono tanto quanto basta per la preparazione atletica e le partitelle varie prima dell’inizio di Campionato. Annunciata già una prima amichevole. Il 13 agosto lo Scicli C.R. calcio incontrerà il Mazzarrone.

