Il nuovo compagno della ex fidanzata è il presunto assassino di Peppe Ottaviano. Motivi passionali dietro l’aggressione. VIDEO

Il nuovo compagno dell’ex fidanzata di Ottaviano sarebbe il presunto colpevole dell’omicidio di Giuseppe Ottaviano. “La vicenda che è emersa e che è stata accertata nel suo svolgimento era il rapporto sentimentale intrattenuto da Ottaviano per 10 anni con una giovane donna di Scicli che ha vissuto varie fasi.

A fine aprile del 2024, la rottura del rapporto sentimentale con la donna che aveva intrapreso nuova relazione – spiega il procuratore capo di Ragusa Francesco Puleio -. Ottaviano però non si era rassegnato e aveva iniziato a seguire telefonare e chiedere un incontro con la ragazza. Questo comportamento aveva destato risentimento e astio da parte del nuovo compagno della ragazza.

Un meccanismo di odio e rabbia del nuovo compagno; dopo avere avuto degli incontri per dissuaderlo, si sarebbe determinato a recarsi a casa di Ottaviano per convincerlo con le buone o le cattive a desistere. In questo incontro sarebbe avvenuta l’aggressione. Ottaviano aveva un fisico debilitato.

Nel corso dell’aggressione sono stati inferti alcuni colpi che hanno procurato fratture alla testa e alle costole che hanno provocato dopo qualche ora di agonia la morte. Un procedimento delicato in relazione al quale il gip ha disposto arresto”. Si tratta di un 43 enne incensurato, A.G. le sue iniziali. Ha collaborato Pinella Drago

© Riproduzione riservata