Il numero di imprese in Sicilia cresce più che al Nord ma preoccupa la chiusura dei piccoli negozi

La provincia di Ragusa così come tutto il resto del Sud Italia, risente della crisi in corso ed il tessuto produttivo ed imprenditoriale, nonostante tenta di reggere al contraccolpo, subisce una forte contrazione nella crescita.

IMPRESE, SICILIA AL QUARTO POSTO

La Sicilia si trova al quarto posto in Italia per numero di imprese dietro a Lombardia (945.555), Campania e Lazio. Il rapporto nati/mortalità delle imprese siciliane mostra un saldo positivo di 2.399 unità e un tasso di crescita del numero di imprese dello 0.50% rispetto al 2021, anche se sotto la media nazionale ma più alto del Veneto , del Piemonte e del Friuli Venezia Giulia.

IMPRESE, SALDO POSITIVO IN PROVINCIA DI RAGUSA. ECCO PERCHE’

Numeri tutti negativi, invece, e in tutte le province siciliane per le società di persone, con una media siciliana contro la media italiana. Segno meno anche per le ditte individuali. Rispetto al saldo nati/mortalità delle imprese per provincia siciliana per fortuna si registra un saldo positivo in provincia di Ragusa. Sono ben 134 . “Preoccupano molto i dati le chiusure dei piccoli negozi commerciali – dice Nunzio Reina, responsabile area produzione di Confesercenti Sicilia – sarebbe opportuno aprire un tavolo di discussione con l’assessore regionale alle Attività produttive con l’obiettivo di trovare soluzioni per garantire i negozi di vicinato, che soffrono della concorrenza schiacciante delle compravendite online