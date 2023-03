Il neo vescovo di Noto, mons. Rumeo, ricorda i 10 anni di pontificato di Papa Francesco. Sabato l’insediamento in cattedrale

Il ricordo dei 10 anni di Pontificato di Papa Francesco, nelle parole del vescovo eletto di Noto, monsignor Salvatore Rumeo.

“Papa Francesco ci ha insegnato in questi dieci anni a scegliere la strada della condivisione, dell’incontro, dell’ascolto per poter edificare la Chiesa di Gesù Cristo e per poter accogliere quello che è il Vangelo di Gesù.

Abbiamo percepito la Sua presenza, abbiamo ascoltato con devozione la Sua parola, la parola di chi conferma nella fede, la parola di chi manifesta il proprio amore per tutti, ma proprio per tutti.

Il pontificato di Papa Francesco è il pontificato della misericordia, dell’amore, della condivisione e continua ad insegnare a tutti, proprio a tutti che l’unica strada per la salvezza del mondo è la strada della condivisione perchè le scelte dell’uomo siano le scelte della pace. Così come sognava Papa Paolo VI possa edificarsi quella civiltà dell’amore che è proprio la civiltà del Vangelo. Continuiamo a pregare perchè Papa Francesco confermi la Chiesa nella fede, vogliamo pregare per la Sua salute” sono le parole di Mons. Rumeo.

Sabato 18 marzo è attesa la consacrazione del vescovo eletto Mons. Salvatore Rumeo

“Vi dò appuntamento a sabato 18 marzo nella nostra Basilica Cattedrale di Noto per la mia consacrazione episcopale – dice – pregate per me perchè possa vivere il ministero secondo il cuore di Gesù”.