Il moletto di Sampieri, danneggiato dalle ultime mareggiate. A quando i lavori?

A sollevare il problema nell’ultima seduta del consiglio comunale è stato il consigliere comunale di opposizione Marco Lopes della lista “Giorgio Vindigni Sindaco”. I danni dell’ultima mareggiata sono ancora evidenti e per il consigliere Lopes sarebbero riconducibili al mancato completamento dell’opera di sistemazione del piccolo scalo di alaggio utilizzato dai pochi pescatori della borgata per scendere in mare le loro imbarcazioni. “ Entro fine febbraio secondo quanto ha assicurato il sindaco Marino dovrebbe esserci il completamento dell’opera – afferma Lopes – pur avendo tutti i presupposti per poter procedere anticipatamente, le dichiarazioni del sindaco ci lasciano sgomenti. Purtroppo abbiamo avuto l’ennesima conferma che ci sono ancora gravissimi ritardi dell’Amministrazione comunale in merito ai lavori di completamento dell’opera e di programmazione strategica di sistema. Il molo di Sampieri va salvato dall’incuria e dalle mareggiate. Mareggiate, erosione costiera e incuria mettono in pericolo uno dei luoghi storici simbolo di Sampieri, location di molte fiction televisive divenute famose. Scicli e il suo comprensorio – conclude Lopes – hanno bisogno maggiori pacchetti di interventi correlati mirati a essere la migliore strategia per affrontare le molteplici necessità delle nostre borgate. Il settore della pesca e l’economia del turismo devono essere salvaguardati nell’interesse di tutta la nostra comunità”.

Per intervenire e sanare i danni provocati dall’ultima mareggiata che ha provocato analoghi danni anche al moletto di Marina di Modica è attesa una conferenza di servizio.

“Stiamo chiedendo al demanio marittimo l’autorizzazione ad intervenire – spiega l’assessore ai lavori pubblici ed alle manutenzione Enzo Giannone – le ultime piogge lo hanno danneggiato procurando una larga lesione nella base dello scalo. L’intervento sarà oggetto di conferenza di servizio per avviare i lavori di ripristino. Già il moletto era stato oggetto di un primo intervento ma la forza del mare ha provocato seri danni alla base di attracco e di messa a riparo delle imbarcazioni. Presto interverremo”.