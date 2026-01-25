Il Modica vola ed entra nella storia: sedicesima vittoria consecutiva e 13 punti di vantaggio

Il Modica vola. Conquista la 16^ vittoria consecutiva e allunga sulle inseguitrici. Ora ha un vantaggio di 13 punti sulle seconde, Avola e Messana, e di 14 punti sulla quarta, il Vittoria. Ieri le tre squadre inseguitrici hanno tutte pareggiato e questo consente al Modica di incrementare il vantaggio.

La delusione per la Coppa Italia , dove il Modica è stato battuto dallo Sciacca solo ai calci di rigore, non ha lasciato strascichi e appena tre giorni dopo, i rossoblu hanno conquistato un altro successo contro il Rosmarino. Allo stadio “Biagio Fresina” di sant’Agata di Militello sono scesi in campo quasi gli stessi uomini che hanno giocato in Coppa Italia. L’allenatore Filippo Raciti lascia inizialmente in panchina Savasta, grande protagonista dalla partita di Sciacca. Manca anche Sangarè che non è tra i convocati.

Il Modica sdegna nel primo tempo con Parisi e Bonanno. Dilaga nella ripresa e realizza il terzo gol con Torres Martinez, entrato in campo nella seconda parte della gara.

Con undici gare ancora da giocare e tredici punti di vantaggio il Modica ha ormai quasi messo al sicuro la promozione. Manca solo la certezza matematica che potrebbe arrivare molto prima dell’ultima partita di campionato, che il Modica disputerà il 26 aprile contro il Mazzarrone, altra squadra rivelazione dui questo campionato, protagonista di un’ottima stagione sotto la guida di Ezio Raciti.

© Riproduzione riservata