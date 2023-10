Il Modica Calcio vince contro il Mazzarrone

Una domenica davvero speciale per il Modica Calcio, con una vittoria contro il Mazzarrone che ha emozionato i tifosi e ha rafforzato il desiderio di continuare a giocare divertendosi in questo campionato di Eccellenza. L’entusiasmo proviene soprattutto dal gruppo squadra e dalla loro forte coesione, dimostrando un attaccamento al nome della città e la determinazione a portarlo in alto.

Un momento particolarmente cruciale della partita è stato il gol spettacolare segnato da Alessandro Prezzabile, un vero capolavoro. Questo non è il primo di questo tipo per lui, considerando che l’anno precedente aveva già realizzato un gol molto simile contro il Mazzarrone. La caratteristica sorprendente è stata la distanza da cui ha tirato in porta; quest’anno ha superato se stesso, sparando il pallone da ancora più lontano rispetto all’anno precedente. Questi gol straordinari stanno diventando una sorta di marchio distintivo per Prezzabile, e hanno fatto esplodere di gioia lo stadio, creando un ricordo indelebile per i tifosi.

Alessandro Prezzabile ha dichiarato che, sebbene ci sia sempre un pizzico di fortuna in colpi del genere, la tecnica e un tocco di follia giocano un ruolo cruciale. Ha espresso la sua felicità per la vittoria e la prestazione della squadra in campo, e ha evidenziato l’unità all’interno della squadra. Ha sottolineato che ci sono 25 giocatori forti in squadra, il che significa che talvolta qualcuno dovrà sedersi in panchina, ma chiunque entri in campo dà sempre il massimo. Prezzabile ha anche enfatizzato l’importanza di rimanere concentrati sulla prossima partita e sulla prestazione, senza preoccuparsi dei risultati delle squadre avversarie.

La mentalità positiva e unita della squadra sembra essere un fattore determinante per il Modica Calcio, che sembra essere una delle formazioni favorite per la vittoria finale nel campionato di Eccellenza.