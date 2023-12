Il Modica Calcio torna a vincere dopo ingresso nuovo allenatore Strano

Il Modica Calcio torna alla vittoria dopo una partita combattuta contro una squadra coriacea come il Misterbianco. Il punteggio finale di 3-2 arriva al termine di una gara che vede i rossoblu già avanti 2-0 dopo pochi minuti. A seguire il ritmo cala ed i fantasmi del passato tornano a farsi vivi con la rimonta dei padroni di casa sino al 2-2. Il gol vittoria porta la rete di Luca Savasta che, freddo dal dischetto, regala i primi tre punti a mister Strano.

La partita inizia con un Modica aggressivo e deciso. Dopo soli 4’ basta una sgaloppata di Cacciola sulla fascia che mette un cross dentro per la testa di Savasta ed è 1-0. Passano soli tre minuti e ancora Cacciola la mette in mezzo per Savasta, l’attaccante serve Palermo che raddoppia inesorabilmente. Al 20’ arriva la rete dei locali: i rossoblu provano a gestire ma su ripartenza subiscono il gol di Sinatra con un tiro all’angolino che lascia Marino spiazzato. Lo stesso numero dieci riproverà in altre due occasioni a trafiggere l’estremo difensore del Modica, senza fortuna.

Nella ripresa bastano 4’ e arriva il pareggio della formazione di casa: un lancio che trova ancora Sinatra che da posizione ravvicinata batte Marino sul suo palo e pareggia i conti.

Il Modica prova a spingere sull’acceleratore e a riportarsi in vantaggio, pur dovendo, irrimediabilmente, lasciare più spazi per le ripartenze casalinghe. Al 12’ arriva il tocco di mani che decreta il rigore per la formazione della Contea, dal dischetto si presenta Savasta che porta ancora una volta avanti i suoi.

L’ultimo, grande, sussulto arriva al 31’ con Manfrè che da fuori prova a trovare la rete personale ma trova pronto un ottimo Caruso, pronto a respingere la sua conclusione fuori.

“Oggi ho vissuto emozioni forti – dichiara Strano, che ha dovuto seguire la gara dalla tribuna – Abbiamo giocato molto bene per larghi sprazzi di gara in altri potevamo sicuramente fare meglio, però è stata una grande emozione e sono felicissimo del risultato. Abbiamo vissuto una gara assurda con quel rigore che è stata una gioia immensa, poi abbiamo gestito la gara e i tre punti sono stati un risultato fondamentale per questa fase della stagione”

Misterbianco – Modica Calcio 2-3

Misterbianco: Caruso, Maesano, Viaggio, Basile, D’Arrigo, Gallo, D.Scapellato, Lorefice (43’ st Spinale), Travaglio, Sinatra, Milazzo (34’ st Nicosia). Panchina: Genovese, Coniglio, Nicosia, Torrisi, Di Salvo, Mastrosimone, Gorza, Lanzafame, Spinale. Allenatore: Di Mauro (in panchina Scirè e Patti).

Modica Calcio: Marino, Ababei, Cacciola, Incatasciato (24’ st Aprile), Diop, Ferotti, Azzara (46’ st Ballatore), Palermo, Manfrè, Prezzabile (24’ st Guerci), Savasta (43’ st Agodirin). Panchina: Genovese, Ballatore, Agodirin, Vindigni, Mortellaro, Kebbeh, Aprile, Guerci, Parisi. Allenatore: Strano (in panchina La Malfa)

Marcatori: 4’ pt Savasta (Mo), 7’ pt Palermo (Mo), 21’ pt Sinatra (Mi), 4’ st Sinatra (Mi), 12’ st Savasta (Mo)

Ammoniti: Azzara, Cacciola, Guerci, Palermo (Mo), Basile (Mi)

[image: image.png]