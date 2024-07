Il Modica Calcio si presenta alla sua città. Il nuovo DG è Marcello Pitino: “Puntiamo a crescere ancora”

Il Modica Calcio ha presentato ufficialmente la squadra e la dirigenza per la stagione 2024/2025, delineando gli obiettivi e i principi guida del progetto triennale della nuova proprietà, intenzionata a puntare al salto di categoria. Durante la conferenza stampa, i patron Mattia Pitino e Danilo Radenza hanno introdotto il nuovo Direttore Generale, Marcello Pitino, un’importante figura del calcio nazionale, e hanno espresso il loro entusiasmo per il futuro del club.

Dichiarazioni dei patron

Mattia Pitino e Danilo Radenza hanno sottolineato l’importanza della continuità e della crescita del Modica Calcio, focalizzandosi su infrastrutture, settore giovanile e sviluppo delle figure dirigenziali. “Vogliamo crescere e dare continuità al nostro progetto Modica Calcio,” hanno dichiarato. Hanno anche menzionato l’impegno per il completamento dello stadio, considerato essenziale per il progresso del club, e l’orgoglio di avere Marcello Pitino come Direttore Generale.

Parole del nuovo direttore generale

Marcello Pitino, neo Direttore Generale, ha espresso la sua emozione per il nuovo incarico e ha evidenziato l’importanza della sostenibilità aziendale e delle infrastrutture adeguate per il successo a lungo termine. “Tutti si aspettano una squadra che vinca,” ha detto Pitino, “ma parliamo di un progetto triennale perché sappiamo che le cose non arrivano dall’oggi al domani.”

Squadra e nuovo mister

Il nuovo allenatore, Pasquale Ferrara, guiderà una squadra formata da un mix di giocatori esperti delle passate stagioni e nuovi innesti, con l’obiettivo di competere sia in campionato che in Coppa Italia. Nei prossimi giorni verranno presentati i dettagli sulla squadra.

Obiettivi

Il progetto del Modica Calcio mira non solo a ottenere successi sportivi, ma anche a creare una struttura solida e sostenibile che possa garantire continuità e crescita nel tempo. La dirigenza è determinata a lavorare su tutti gli aspetti del club, dal settore giovanile alle infrastrutture, per realizzare un futuro promettente per il Modica Calcio e i suoi tifosi.

