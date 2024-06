Il Modica Calcio perde la serie D. Il Pompei vince 4 a 0. Lacrime in campo, amarezza dei tifosi in una stagione comunque esaltante

Il Modica Calcio ha subito una severa sconfitta al Bellucci di Pompei, vedendo sfumare il sogno della Serie D. Dopo la sconfitta casalinga per 2-1 nella partita di andata, oggi pomeriggio in terra campana, la formazione di Alessandro Settineri è stata costretta a issare bandiera bianca, soccombendo con un netto 4-0.

La Partita

Il match è iniziato con il Modica determinato a ribaltare il risultato dell’andata. Tuttavia, il Pompei ha subito mostrato la propria superiorità, chiudendo il primo tempo in vantaggio per 1-0. La ripresa ha visto il Modica tentare il tutto per tutto, sbilanciandosi in avanti nel tentativo di recuperare. Questo ha permesso al Pompei di sfruttare le occasioni in contropiede, segnando altri tre gol e chiudendo definitivamente i conti.

Un Peccato per il Modica

Il risultato finale di 4-0 è stato troppo pesante da ribaltare per la squadra di Settineri, e il Pompei ha dimostrato di essere una formazione troppo forte. È un peccato perché il Modica era riuscito a creare un’atmosfera di entusiasmo e speranza, culminata con una straordinaria cornice di pubblico proveniente da Modica presente a Pompei per sostenere la squadra.

Reazioni Post-Partita

Lacrime e amarezza hanno segnato la fine della partita. I giocatori del Modica sono apparsi visibilmente sconvolti sul campo, mentre i tifosi hanno espresso la propria delusione per la sconfitta. Tuttavia, nonostante la delusione, c’è anche un sentimento di orgoglio per una stagione comunque esaltante, in cui la squadra ha mostrato carattere e determinazione.

L’intera comunità di Modica, nonostante l’amarezza per la sconfitta, resta orgogliosa della propria squadra e pronta a sostenerla in ogni futura avventura. La speranza è che il prossimo anno porti nuove soddisfazioni e, magari, il tanto desiderato salto di categoria.

© Riproduzione riservata