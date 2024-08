Il Modica Calcio acquisisce il giovane talento argentino Facundo Margaritini

Il Modica Calcio ha ufficialmente annunciato l’acquisizione del giovane talento argentino, Facundo Margaritini, classe 2002, che si unisce alla squadra rossoblu. Margaritini, che ha impressionato nella scorsa stagione con la maglia della Rocca Acquedolcese, è un esterno d’attacco promettente, che ha dimostrato di essere all’altezza della categoria. Sotto la guida di mister Pasquale Ferrara, Margaritini ha il potenziale per crescere e sviluppare ulteriormente le sue capacità.

Questa mossa rientra nella strategia del direttore sportivo Marcello Pitino, che continua a puntare sui giovani talenti per creare una squadra equilibrata tra esperienza e motivazione giovanile. Dopo l’acquisto di Alpha, Margaritini rappresenta un altro tassello importante per il progetto di costruzione di una rosa competitiva in Eccellenza. La proprietà, rappresentata da Mattia Pitino e Danilo Radenza, insieme agli addetti ai lavori, sostiene pienamente questo approccio e si mostra entusiasta di scoprire nuove personalità nella stagione 2024/2025.

Margaritini ha espresso grande entusiasmo per questa nuova avventura: “Lo scorso anno ho avuto l’opportunità di approdare in Eccellenza e ho potuto constatare che è un campionato davvero difficile, competitivo e di alto livello. Dopo questa prima stagione adesso arrivo a Modica con grandi motivazioni e sono molto felice di questo traguardo. Sicuramente questa è una società di alto blasone dove tutti siamo chiamati a sudare la maglia giorno dopo giorno, darò il massimo in ogni momento e spero di raggiungere, insieme ai miei compagni, gli obiettivi che la società si è posta per questa stagione.”

© Riproduzione riservata